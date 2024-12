Bubinoblog - ANTONELLA CLERICI: “LA RAI NON TI FA MAI SENTIRE INDISPENSABILE. E NON LO DICO SOLO IO”

festeggia un autunno straordinario tra È sempre Mezzogiorno e The Voice Kids, lunedì sera condurrà la Cena di Natale ma prima si racconta con la consueta sincerità.Vorrei lavorare di meno, ma alla fine non ci riesco. Se sto a casa dopo tre giorni mi stufo, non sono una da estetista o da palestra, una con la fissa di mettere a posto il guardaroba.Così la conduttrice di Rai1 al Corriere della Sera. Nell’occasione si parla del trasloco di Amadeus a Nove.È un conduttore straordinario, ma ha un carattere particolare, non è facile come sembra: stava vivendo un disagio, non aveva più niente da dimostrare e ha fatto una scelta non di pancia, ma ponderata. Ci sentiamo, so che è sereno e tranquillo, contento. Poi è chiaro e lo sa anche lui che è andato in un tv di nicchia rispetto a Rai1.