Andiamo oltre al consenso

Firenze, 22 dicembre 2024 – Su una cosa almeno si può essere tutti d’accordo in tema di regole più o meno stringenti da introdurre per irregimentare gli affitti brevi: la questione costituisce un problema che richiede soluzioni per città al top in Italia per numero di annunci come Firenze, ma anche per le sorelle minori da Pisa a Lucca fino a Siena. Difficile che qualcuno riesca a negarlo, anche tra chi – ad esempio in consiglio regionale – era pronto a fare le barricate. Lo dimostrano gli ondeggiamenti nelle posizioni andati in scena e i relativi dietrofront. Certo, è la prassi nelle sedute fiume per il voto del bilancio. Ma stavolta si tratta di un nodo gordiano, perché il tema da sciogliere è di quelli super complessi. Gli interessi contrapposti sono noti e molteplici, al pari delda guadagnare o da rischiare di perdere.