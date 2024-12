Ilrestodelcarlino.it - Vigor, serve una vittoria per avvicinare i playoff

Ancora poche ore e lachiuderà il 2024 davanti al proprio pubblico. Contro la Roma City i rossoblu manderanno in archivio un anno in chiaroscuro, eppure il finale può diventare dolcissimo se coronato da un successo. Quale sarà l’ultima formazione dell’anno? Clementi ci sta pensando, sa bene che unasarebbe molto più preziosa di quanto non dica la classifica. Per il morale e per far decollare la stagione proprio a ridosso del giro di boa di un torneo equilibratissimo. L’obiettivo è trovare stabilità, cercare un posto neie crescere sotto l’aspetto del gioco. Venendo al gruppo: Tenkorang scalpita, il suo momento arriverà, ma difficilmente partirà dall’inizio contro la Roma City. È legittimo pensare dunque alla conferma del tridente Ferrara, Kone e Pesaresi. Proprio quest’ultimo, il capitano, è pronto a tornare dopo aver scontato la squalifica.