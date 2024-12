Lopinionista.it - “Tempi inquieti”, il volume di Wanda Lombardi

torna a far sentire la sua voce poetica con una breve ma intensa raccolta,, per Guido Miano Editore: venticinque nuove poesie, seguite dalla riproposizione di altre quattordici già pubblicate e raccolte sotto il significativo titolo Perché nulla vada perduto. Il tutto conferma quanto la poetessa sia ‘presente’ al nostro tempo, pur così travagliato; e la sua ricca bibliografia a chiusura del libro lo attesta senza ombra di dubbio.Nell’accostare i versi di questa raccolta di, non si può prescindere dall’osservazione di Maria Rizzi nella Prefazione all’opera, laddove, riportando i versi che alludono all’«. immane dolore / che stretto ho serrato nel cuore / dinanzi a muri di ferro .» (da Nell’andare), afferma proprio tale esperienza permette all’Autrice “di calarsi nel sociale con sguardo caldo di pietas, valutando i pericoli del male, schegge di guerra in periodi bui come quello che attraversiamo”.