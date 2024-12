Quifinanza.it - Stop alla disparità uomo-donna: la Consulta boccia le regole nei concorsi per ispettori

Ledeipubblici sono individuate dlegge e dai singoli bandi che, di volta in volta, indicano nel dettaglio i requisiti di partecipazione, le materie da studiare, l’iter di svolgimento delle prove e le modalità per fare domanda.In caso di disputa giudiziaria, solitamente non sono le norme dei singoli bandi ad essere contestate, bensì le concrete modalità di svolgimento della selezione. Ma non sempre è così. In un recente caso, finito all’attenzione della Corte Costituzionale, sono state dichiarate illegittime – perché non rispondenti ai principi della Costituzione – ledi un concorso pubblico da cui emerge una discriminazione di genere in relazione ai criteri di individuazione dei partecipanti.base di questo ci sono alcuni decreti legislativi che non avrebbero rispettato il principio di eguaglianza tra i sessi.