Dilei.it - Paolo Bonolis: “Sanremo 2025? Ho rifiutato. Altri modi per tornare in Rai”

Leggi su Dilei.it

, con la sua inconfondibile ironia e spontaneità, ha recentemente acceso i riflettori su di sé durante un’intervista a Un Giorno da Pecora, la trasmissione radiofonica di Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Il celebre conduttore ha rivelato di aver ricevuto una proposta per presentare il Festival di, una notizia che ha subito fatto il giro del web, ma ha anche spiegato di aver declinato l’offerta., un palco che non fa per(stavolta)Durante l’intervista,ha scherzato sulle modalità della proposta ricevuta: “Me l’hanno chiesto, ma ho detto di no”, con una battuta che non ha lasciato spazio a dubbi: “Avevo gente a casa”. E ancora: “Hanno citofonato a casa ed era un Dhl con dentro un dirigente Rai, ma avevo altre cose da fare”.