Paolisi Mauro rientra in Consiglio Comunale | Premiata la verità di una vicenda assurda

Tempo di lettura: 3 minuti“Giovedì scorso, dopo l’estromissione votata inopinatamente dalla maggioranza, sonoto inper adempiere al mandato popolare. È stato necessario ricorrere al Tribunale di Benevento per far riconoscere un diritto violato da una decisionepensata e attuata per punire la persona e non certo per far rispettare le regole e le leggi. Infatti, la sentenza ha accertato la piena compatibilità tra la mia carica di consigliereeletto e il ruolo di amministratore della società provinciale”. Sono queste le parole dell’avvocato Domenicoche nella seduta consiliare convocata per il 19 dicembre è stato reintegrato, per effetto della sentenza emessa dal Tribunale di Benevento già alcune settimane fa, nei banchi deldi