Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Le Grand Bornand in DIRETTA: vince Bø per dispersione, pandemonio per Perrot e Jacquelin!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:58 GIACOMEL! Commette il 5° errore di giornata, ma potrebbe ancora essere nei 10!Zero pesantissimo di Sørum che chiude tutti i 10 bersagli in piedi e sarà 4° all’arrivo. Al momento è con Laegreid ma lo volerà via.MAMMA MIA!apre male ma chiude tutti gli altri in un lampo.con lo zero,ad Annecy!POLIGONO 4/4 – La chiude Johannes Thingnes Bø! Non chiude con lo zero però, bensì con un 19 su 20!GIRO 4/5 – Bø al poligono, Giacomel continua a guadagnare su tutti i “comuni mortali”. Serve il primo zero di giornata!GIRO 4/5 – GIACOMEL fa paura sugli sci! 14° Giacomel con quattro errori a +15? dalla decima posizione e a +35? dalla sesta!GIRO 4/5 – Johannes Bø ha vinto la gara, a meno di 3 o più errori nell’ultima serie. Dietro c’è, che sta guadagnando a vista sue Laegreid che sono insieme.