Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga: “Die With A Smile” con Bruno Mars avrà una parte importante nel nuovo album

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha lanciato il singolo Disease lo scorso ottobre: il brano anticipa ildella popstar in arriva il prossimo febbraio. Nelle ultime ore l’artista ha fornito delle dichiarazioni nelle quali rimescola le carte in tavolo sul settimo lavoro in studio, riguardanti in particolare la tracklist.Ilche non ha ancora un nome è stato annunciato due mesi dopo le release di Die, brano che vede per la prima volta la collaborazione coned ha ottenuto due nomination ai Grammy 2025 come Brano dell’Anno e Miglior Performance di un Duo/Gruppo Pop. Sul singolo annunciato al di fuori di progetti discografici da entrambi gli artisti,ha rivelato sulle pagine del New York Times: “Sarà unadel mio, era come se mancasse un pezzo.