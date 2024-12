Panorama.it - La Libia divisa fra Putin e Erdogan

La tensione inrischia di salire. Mentre la Russia sta trasferendo nella parte orientale del Paese i suoi equipaggiamenti militari dalla Siria, il premier di Tripoli, Abdul Hamid Dbeibah, ha criticato Mosca. Interpellato sui movimenti russi, ha replicato: “Nessuna persona patriottica accetta l'ingresso di un Paese straniero e l'imposizione della sua egemonia, e non accetteremo l'ingresso di alcuna forza straniera se non tramite accordi ufficiali e a scopo di addestramento. Qualsiasi parte che entri insenza permesso o accordo verrà combattuta, e non possiamo accettare che lasia un campo di battaglia internazionale”. Ricordiamo che, dal 2019, il governo di Tripoli gode sostanzialmente dell’appoggio della Turchia. Le parole di Dbeibah sono quindi da considerare attentamente ed è improbabile che siano state pronunciate senza un assenso da parte di Recep Tayyip: quello stessoche ha di fatto spalleggiato l’offensiva degli insorti siriani che ha portato all’abbattimento del regime di Bashar al Assad.