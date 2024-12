Ilrestodelcarlino.it - La generosità di Rycad. Buoni spesa natalizi a famiglie in difficoltà

per le persone in. Anche quest’anno, grazie alladi Stefano Fontanelli e Paolo Benedetti (titolare e socio della), alcunedi Scandiano riceveranno un aiuto concreto attraverso. L’iniziativa, nata durante la pandemia, si è consolidata negli anni come un gesto di solidarietà verso chi vive situazioni di maggiore fragilità. Isaranno distribuiti allecon minori o a persone in situazioni critiche come chi si trova temporaneamente ospitato in strutture di accoglienza. "Durante il Covid non si sapeva come sarebbe andata avanti e abbiamo deciso di fare la nostra parte per chi era meno fortunato di noi – dice Fontanelli –. Abbiamo iniziato con pacchi alimentari e poi siamo passati aiaffidandoci ai servizi sociali per individuare i destinatari più adatti".