Giorgia Meloni in Lapponia per il vertice Nord-Sud dell’Unione europea | Vicini alla Germania abbiamo bisogno di più sicurezza

Ha resistito nonostante non stia in perfetta salute, spiega oggi Repubblica, anche davanti alle gelide temperature finlandesi. «Ragà, sto peggio di voi, se non muoio qui.», ha dichiarato, la presidente del Consiglio, a Saariselkä, 260 chilometri adel circolo polare artico, nel primo-Sud, stavolta in, convocato dal primo ministro finlandese, il liberal-conservatore Petteri Orpo. Quattro stati: due del sud, Italia e Grecia, due del, Finlandia e Svezia, per parlare di confini sicuri, ancheluce del conflitto russo ucraino ancora in corso. Un attore travestito da Babbo Natale ha atteso e salutato i leader accompagnandoli nella baita dove si è tenuto l’incontro. Santa Claus ha poi intrattenuto i giornalisti che attendevano sotto la neve intonando le note di Jingle Bells.