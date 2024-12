Genoa-Napoli le formazioni ufficiali del match | la decisione di Conte sulla difesa

Leggi su Spazionapoli.it

Manca sempre meno alla sfida tra. Ilinizierà alle ore 18.00 e si giocherà a Marassi. C’è moltissima attesa per la sfida tra. La partita inizierà alle ore 18.00 e sarà valida per la 17esima giornata di Serie A. La posta in palio è molto alta, vista la posizione in classifica dei ragazzi di Antonio. Quest’ultimo, avrà dinanzi a sé un avversario non semplice visto l’ottimo inizio di Patrick Vieira. Il neo allenatore dei rossoblù si è ambientato subito alla grande, motivo per il proverà a conquistare l’ennesimo risultato importante.D’altra parte, però, ilha delle ambizioni molto alti e proverà a non incappare in un’altra giornata storta dopo l’ultima sconfitta interna al Maradona. La reazione è già arrivata in parte a Udine, ma oggi a Genova sarà di fondamentale importanza proseguire il percorso in modo ottimale.