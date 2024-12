Ilnapolista.it - Fonseca ha mangiato anche il pandoro, a Verona l’ha sfangata con una prestazione di confusione (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

commenta ladi ieri sera del Milan a, partita che ha aperto la diciassettesima giornata di Serie A.riesce a trascorrere il Natale sulla panchina rossonera con unabrutta ma efficace a portare i tre punti a casa.poteva essere fatale perScrivecon Emanuele Gamba:hail, qui nella città dovenno inventato, stando invece alla larga dall’altra specialità del posto, quello strano sortilegio che ha reso spessofatale per il Milan e che, in caso di sconfitta, avrebbe potuto esserlo pure per l’allenatore. Il portoghese invecescampata con una di quelle partite brutte e buone che durante l’anno capita di masticare, specie se una di fronte all’altra ci sono due squadre sempre sull’orlo della crisi e quindi contagiate dall’insicurezza, oltre che dalle due panchine più in bilico del momento.