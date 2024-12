Metropolitanmagazine.it - Essence porta in trend gli anni 2000 (e la sostenibilità) tra la Gen Z e Alpha con la nuova collezione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Con oltre 3 milioni di follower su Instagram e un’impressionante presenza su TikTok,si conferma uno dei brand beauty più amati dalle nuove generazioni. Per l’inverno 2024, il marchio cruelty-free torna a stupire con una linea di make-up che unisce nostalgia e innovazione, strizzando l’occhio alla skincare.: il brand make-up incanta la Gen Z econ stile, colore econ la suaper l’invernoLadiprende ispirazione daiDuemila,ndo sulle nostre toilette colori cromati, effetti glossy e texture shimmer. Lanciata con il claim “Baby, you’re funtastick”, la gamma comprende sei prodotti in stick perfetti per un’applicazione veloce e versatile. Pensati per viso, occhi e labbra, questi prodotti possono essere sfumati con i polpastrelli o con un pennello, permettendo di creare look coordinati e luminosi in pochi minuti.