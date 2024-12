Puntomagazine.it - Da Polar Express a La vita è meravigliosa, i migliori film da guardare a Natale

Leggi su Puntomagazine.it

Daiper l’infanzia ai grandi classici, alcune tra le pellicole più iconiche da scoprire o rivedere durante le feste natalizieIlè ormai alle porte e, come ogni anno, questo è il periodo giusto per riunirsi, condividendo momenti di gioia e spensieratezza. Ma le feste natalizie rappresentano anche un’importante occasione in cui ognuno di noi dovrebbe riflettere sulle tematiche e i problemi più urgenti della nostra quotidianità e sul valore imprescindibile della.E uno dei modiper farlo è sicuramente quello diun buontra quelli che meglio hanno interpretato il significato e lo spirito di questa festività. Ecco, perciò, di seguito, una piccola selezione di titoli che, in modi diversi e adatti a ogni tipo di spettatore o fascia d’età, hanno fatto delil loro indiscusso protagonista.