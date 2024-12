Metropolitanmagazine.it - Classifica Album Fimi 13-19 dicembre: “È finita la pace” di Marracash entra direttamente al primo posto

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nella/ Gfk riferita alla settimana dal 13 al 19, irrompono in top tenche è ritornato a sorpresa con il nuovoLae Casa Gospel, il jointdi Thasup e Mara Sattei le più alte new entry degli ultimi sette giorni.Kid Yugi perde due posizioni, scendendo dalla #8 alla #10 con Tutti I Nomi Del Diavolo, certificato triplo platino, mentre alla #9 troviamo Locura di Lazza, presente inda tredici settimane . Il quarto lavoro in studio del trentenne meneghino, contiene tra i feat quelli di Ghali,, Sfera Ebbasta e Laura Pausini, presente nel singolo apripista Zeri In Più (Locura). Scivola dalla #6 alla #8, Vera Baddie di Anna: il debutto discografico della rapper ha dominato le classifiche della scorsa estate, rimanendo per nove settimane in vetta alla chart& Compilation, superando inoltre le 150mila copie vendute.