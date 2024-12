Lanazione.it - Caccia notturna ai ladri. I carabinieri ritrovano un’auto appena rubata

Notte movimentata in Media Valle dove idella Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana sono stati impegnati in controlli straordinari del territorio per prevenire e reprimere in particolare i furti in abitazione. L’allarme era scattato alla notizia del furto di una Fiat 500 avvenuto intorno alle 23 di giovedì a Borgo a Mozzano: i militari hanno ritenuto potesse trattarsi del primo atto finalizzato a procurarsi un veicolo da utilizzare per commettere altri reati predatori in zona. E’ così scattato un impotente dispositivo di pattugliamento nell’intero territorio dei comuni della Media Valle e della Garfagnana, gestito dal posto Comando della Centrale Operativa di Castelnuovo, che ha dato i suoi frutti. Intorno alle 2,30 la pattuglia della stazione di Coreglia Antelminelli - facente parte del dispositivo di prevenzione messo in campo - ha infatti intercettato e intimava l’alt proprio a una Fiat 500 in transito a Ghivizzano.