Ilgiorno.it - Bufera in Consiglio. La minoranza sul bilancio: "Intervenga il prefetto"

DUBINOL’opposizione di Dubino Futura, ritenendo ilcomunale "illegittimo nella procedura e fallimentare nella sostanza", ha presentato giovedì sera inuna "pregiudiziale sull’approvazione del documento" e nei prossimi giorni chiederà addirittura l’intervento del. "È un atto che non potevamo far passare sotto silenzio – dicono in un comunicato i consiglieri Jonny Crosio, Daniel Cacchero, Valentina Corchia e Sara Sangiorgio - L’amministrazione Nonini ha commesso errori talmente gravi da rendere l’approvazione del documento diun illecito amministrativo". I rappresentanti di Dubino futura fanno l’elenco delle cose che, per loro, non vanno. "Dopo aver apertamente riconosciuto gravi mancanze nella presentazione del, l’amministrazione ha omesso di pubblicare le correzioni all’albo pretorio.