Tom Holland ama cucinare per Zendaya ma con risultati scarsi | A volte ordiniamo la cena

Torni a casa dopo una lunga giornata di lavoro e trovi Spider-Man impegnato ai fornelli per preparare la. No, non ci siamo fumati nulla di strano, ma è quello che accade nella routine quotidiana di Tom, che ormai fanno coppia fissa dal ’21. Quando lei è impegnata sul set, lui prepara laper entrambi, ma inon sono stati sempre apprezzabili, tanto che spesso hanno preferito ordinare lada asporto.Tom, ospite di Dish Podcast, ha parlato ai due host Nick Grimshaw e Angela Hartnett delle sue abilità ai fornelli.“Mi piace moltoe direi che sono un buon cuoco. Sto iniziando a sperimentare la cucina vegetariana. La mia ragazza è vegetariana. In queste ultime settimane sono a Boston e lei lavora, quindi allapenso io”ha ammesso che nonostante sia un “bravo cuoco” non tutte le sue cene si sono rivelate un successo.