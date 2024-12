Thesocialpost.it - Terremoto, torna l’incubo: due scosse una dietro l’altra

Tanta paura in Italia, con due, a distanza di dodici minuti e sedici secondi l’una dal, che hanno spaventato la popolazione.sisma èto ad aleggiare nel Ferrarese (dopo gli eventi dell’ottobre 2023). Due movimenti tellurici lungo la costa sono, infatti, stati captati dall’Ingv (Istituto nazionale geofisica e vulcanologia) di Roma nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20.che, va precisato, non hanno provocato danni a cose o persone.Leggi anche: Google Maps: ecco come attivare l’avviso sugli autoveloxIdue episodi sono avvenuti nello stesso identico punto (latitudine 44.75, longitudine 12.59), in mare aperto, poco sopra Comacchio: il primo – di magnitudo 2.3 – è stato registrato all’1.23, mentre l’altro – di magnitudo 3.0 -, come detto, all’1.35. Il primo, tra l’altro, ha avuto un epicentro a 6 chilometri di profondità, mentre il secondo a 33 chilometri di profondità.