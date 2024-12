Notizie.com - Stangata per OpenAi e ChatGpt, multa “italiana” da 15 milioni di euro e obbligo di avviare una nuova campagna di comunicazione

Il Garante per la Privacy ha concluso la propria inchiesta su, l’azienda titolare del servizio. Ovvero l’Intelligenza Artificiale che ha rivoluzionato il web tra il 2023 ed il 2024.L’istruttoria del Garante era stata avviata a marzo 2023 contro la società californiana. Dopo circa 20 mesi di indagini l’Autorità ha comunicato di aver accertato una serie di violazioni riguardanti la violazione dei dati, la mancata trasparenza ed i rischi per i minori.per” da 15didiunadi(ANSA FOTO) – Notizie.comNei primi mesi dello scorso anno, infatti, il Comitatopeo per la protezione dei dati (Edpb) ha pubblicato un parere. Secondo l’Edpb era necessario “un approccio comune ad alcune delle più rilevanti questioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto della progettazione, sviluppo e distribuzione di servizi basati sull’Intelligenza Artificiale”.