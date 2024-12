Golssip.it - Richard Gere: “Ho sbagliato tante cose ma non ho rimpianti”. Errori, segreti e non solo

Leggi su Golssip.it

L’ora delle verità di. L’attore americano 75enne torna a lavorare con Paul Schrader, già regista 45 anni fa di "American Gigolo": «"Oh Canada - I tradimenti" è un film costruito attorno al bilancio di una vita, fatta anche die di: è triste e tenero allo stesso tempo». In Italia il film uscirà il 16 gennaio 2025. Nel film,è Leonard Fife, malato terminale di cancro deciso a raccontare la storia della sua vita senza filtri, prima che sia troppo tardi. Regista di culto di documentari di denuncia, ha molto di cui andare orgoglioso. Ma il suo passato nasconde insidie,e bugie che nel corso della narrazione restituiscono un ritratto meno edificante di quanto tutti – pubblico compreso – potrebbero aspettarsi. A cominciare da un suo ex studente, Malcolm (Michael Imperioli), arrivato nella sua casa di Montreal per filmare un’intervista-testamento sulla sua vita e sulla sua opera, sotto lo sguardo della moglie Emma (Thurman), di una ventina d’anni più giovane, anch’essa sua ex studentessa, la più brillante del corso.