Panorama.it - Quando l'inclusione scende in campo

Leggi su Panorama.it

Combina la passione con il divertimento, la partecipazione con il movimento, e già così potrebbe bastare. Ma lo sport sa dare di più, può farsi portavoce di molti altri valori: l’, la capacità di avvicinare le persone e ispirarle, spingendole a superare i loro limiti. Forte di questa convinzione, Fondazione Snaitech, ente autonomo e senza scopo di lucro che persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, si è messa al servizio dello sport per amplificarne le virtù. Il metodo è appoggiare progetti concreti, tangibili, con ricadute dirette sul territorio e i cittadini, riservando una particolare attenzione ai giovani e giovanissimi meno fortunati. In questa scia, dal 2018 la fondazione sostiene il premio «Costruiamo il Futuro», l’iniziativa ideata e promossa da Fondazione Costruiamo il Futuro per supportare le associazioni sportive che si dedicano a bambini e ragazzi: Fondazione Snaitech è stata main partner dell’edizione 2024 e ha premiato con un riconoscimento speciale «Insuperabili», associazione che promuove il calcio tra le persone con disabilità motoria, cognitiva, intellettiva e relazionale.