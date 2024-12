Ilgiorno.it - Piani di Bobbio, vento record a 124 km all'ora: troppo pericoloso, non si scia

Barzio (Lecco), 20 dicembre 2024 –da, aidinon si. Nonostante sia arrivata finalmente anche la neve e le condizioni delle piste siano perfette, niente discese nel comprensorio sciistico deidie Valtorta. A causa delle raffiche diforti in quota, gli impianti di risalita non possono funzionare, perché sarebbe. Lo stesso vale per la cabinovia di collegamento con Barzio. In mattinata aidiha soffiato fino a 124 chilometri orari. E' ildi tutta la Lombardia. La folata è stata registrata alle 8.31 a Orscellera, a 1.850 metri di quota. Anche a valle però ilha soffiato forte: a Oliveto Lario ha raggiunto i 103 all'ora, ai Pian di Spagna i 108, a Dervio i 92 orari, ad Abbadia Lariana gli 82 km/h.