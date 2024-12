Tpi.it - Perché Propaganda live stasera non va in onda: il motivo e quando torna

non va in: il, venerdì 20 dicembre 2024, non va in? Nessuna cancellazione. Il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, si è semplicemente fermato per la pausa invernale, legata alle festività natalizie. Il programma tornerà inregolarmente a gennaio 2024.Gli ospiti fissi diIl cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e della band formata da Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rnini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.I momenti diIl tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.