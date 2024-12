Quifinanza.it - Pensione a 64 anni con l’integrativa, l’ipotesi di estensione ai lavoratori prima del ’96

Leggi su Quifinanza.it

In vista del via libera con la fiducia alla Camera sulla Manovra 2025, si traccia la strada verso laanticipata. Con un emendamento della Lega riformulato e approvato in commissione Bilancio, dal prossimo gennaio si darà la possibilità aiin attività dal 31 dicembre 1995 di integrare la rendita maturata con i fondi previdenziali complementari per andare inin anticipo a 64. Una novità che vale quindi soltanto per chi ricade nel sistema contributivo, ma la stessafirmataria del provvedimento, la vicepresidente della commissione Lavoro di Montecitorio, Tiziana Nisini, annuncia che è allo studio l’allargamento della misura anche a chi ha iniziato a lavoraredel 1996.La nuova normaL’attuale normativa consente di andare ina 64aiin attività dopo il 1996, con un minimo di 20di contributi e se l’importo dell’assegno maturato è pari a 3 volte laminima per gli uomini (attualmente 1.