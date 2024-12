Oasport.it - Pagelle superG Val Gardena: Casse, non è mai troppo tardi. Paris non sfrutta l’occasione, Franzoni alti e bassi

VAL2024Mattia, 10 e lode: l’ha rincorsa per quasi 35 anni, sembrava stregata. Oggi era il giorno. Il piemontese ha realizzato a tutti gli effetti la gara della vita. Per una volta, non ha sperperato quanto di buono mostrato durante le prove. Ha attaccato con raziocinio, facendo correre gli sci e frenando il meno possibile, accarezzando le curve con delicatezza. A 34 anni e 305 giorni diventa il vincitore italiano più ‘anziano’ nella Coppa del Mondo di sci alpino. D’altronde lo sci è cambiato: sempre meno si vedono emergere ventenni ed i 30 anni rappresentano per molti il punto di svolta della carriera, soprattutto nella velocità ed anche in campo femminile. Dunquenon è un ragazzino, ma da qui a Milano Cortina 2026 qualche altra soddisfazione potrebbe togliersela, a maggior ragione ora che si è sbloccato mentalmente.