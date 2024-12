Anteprima24.it - Paduli comune sempre più inclusivo: al via quattro tirocini formativi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoOggi è il grande giorno. Sono 4 i padulesi che per un anno svolgeranno attività dio di inclusione sociale presso il, nell’ambito del Piano (Par Gol) della Regione Campania finanziato attraverso il Pnrr. Si tratta di persone prese in carico dai servizi sociali che hanno presentato la candidatura attraverso il portale Cliclavorocampania.Ildinella persona del sindaco Mimmo Vessichelli, dell’assessorato alle politiche sociali e della Giunta comunale, ha deciso di aderire all’iniziativa in qualità di soggetto ospitante, collaborando con il Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. Mestieri Campania – filiale di Benevento – scelto come soggetto promotore per la gestione dei.E dopo un brevissimo iter burocratico, è stata accertata e confermata l’idoneità dicandidature: due per il ruolo di “Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali”, uno per “Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde” ed una per “Addetto a funzioni di segreteria”.