Scuolalink.it - Nuova opportunità per il personale ATA con il concorso dell’Accademia di Brera, regolato dalla normativa AFAM

Leggi su Scuolalink.it

L’Accademia di Belle Arti di, una delle istituzioni artistiche più prestigiose di Milano, offre unaprofessionale per ilATA. Il bando pubblicato riguarda la formazione di una laurea di merito per il profilo di Assistente – Area II secondo il CCNL Università e Ricerca – Sezione– Settore Amministrativo Gestionale. Le candidature devono pervenire entro il 23 dicembre 2024, esclusivamente online tramite il portale inPA. Requisiti per partecipare alPossono candidarsi coloro che possiedono un diploma di scuola secondaria di secondo grado valido per l’accesso agli studi universitari. L’esperienza pregressa non è obbligatoria, ma consultare il bando ufficiale consente di ottenere informazioni dettagliate sui requisiti aggiuntivi. Questorappresenta un’occasione unica per chi desidera entrare nel settore amministrativo gestionale di una rinomata istituzione culturale.