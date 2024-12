Newsagent.it - Natale 2024, il panettone diventa gelato e si trasforma in una ricetta da chef

Non solo: il dolce più iconico delle Festee siin unadaIlal gusto diprotagonista di un dessert al piatto realizzato dal giovaneFabio Mecchina, Jeunes Restaurateurs d’Europe Ilalrealizzato da Tonitto 1939, azienda leader in Italia per il sorbetto, ilsenza zuccheri aggiunti e i gelati “speciali”, in collaborazione con Bauli è stato scelto dal giovaneFabio Mecchina, patron di Soul Restaurant, da poco entrato a far parte dei Jeunes Restaurateurs d’Europe, come protagonista d’eccezione per una suagourmet. Un dessert al piatto pensato per valorizzare un prodotto che reinterpreta in versione “frozen” il dolce più iconico del, rendendolo adatto a un menù innovativo e raffinato, che non dimentica la tradizione delle Feste.