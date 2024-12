Noinotizie.it - Lecce: appuntamenti Oggi

Di seguito il comunicato:Venerdì 20 dicembre (ore 20:45 ingresso con contributo associativo info 3474741759 – [email protected] ) da Nasca il teatro in via Siracusa 28 acon “Sposi” continua Unica – SenzaConfini. La terza stagione di teatro, musica, danza, mostre e incontri dello spazio culturale e sociale con la direzione artistica di Ippolito Chiarello e Barbara Toma, è realizzata con il sostegno della Fondazione AMI – Alta Mane Italia e in collaborazione con il Comune die numerose realtà del territorio. Come ogni anno prima di Natale, in scena torna il fortunato e longevo spettacolo di Ippolito Chiarello affiancato al pianoforte da Luigi Bubbico, con la regia di Maria Cassi, l’allestimento drammaturgico di Silvia Ricciardelli e le luci e i suoni curati da Marco Oliani.