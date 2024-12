Golssip.it - La ex di Keita su Wanda: “È andata a letto con mio marito. Prove? Icardi mi ha fatto vedere…”

Nel bel mezzo della guerra mediatica e giudiziaria conNara, Mauroha confermato le voci che parlavano di un tradimento dell'argentina con il suo ex compagno di squadra,Balde. Simona Guatieri, ex moglie del giocatore senegalese, ha deciso di rompere il silenzio e, in un dialogo con Juan Etchegoyen a Mitre Live, ha rivelato dettagli scioccanti sull'accaduto. Tempo fa, in una lunga e intima intervista a Vanity Fair, aveva già confermato il flirt tra il calciatore e. "Ho deciso di non apparire in video o in televisione perché il gossip lo lascio a chi ci ha costruito sopra una ‘carriera’ e non mi riguarda. Mi piace invece apparire per il mio lavoro, quello nel settore della moda! Per me è stato un anno devastante a livello mentale e fisico perché una separazione con due bambini piccoli non è mai facile.