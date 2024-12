Ilfattoquotidiano.it - Incontri brevi e in tarda mattinata, molti altri cancellati: le strategie dello staff di Biden per limitarne le gaffe

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scambie concentrati su un argomento esolo inperché prima per il presidente “non era un buon momento”. Per lodi Joeerano queste le regole cardine per gestire l’agenda del presidente, che dava crescenti segni di difficoltà, sia cognitiva che motoria, nell’affrontare gli impegni che il suo ruolo richiedeva. Difficoltà che poi si traducevano ine strafalcioni che facevano il giro del mondo, creando un vortice di dubbio sulle sue capacità. E se fosse ancora in grado di ricoprire il ruolo di commander in chief. I suoi collaboratori hanno tentato di proteggerlo per tutti i quattro anni della presidenza, fino a constatare poi che la situazione era peggiorata nella seconda parte del mandato. A ricostruire nel dettaglio il dietro le quinte della Casa Bianca è il Wall Street Journal, che descrive un presidente alle prese con “giornate buone e giornate cattive”, durante le qualivenivano addirittura