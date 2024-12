Ilrestodelcarlino.it - In prima linea per la ricerca

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche quest’anno la sezione di Porto Recanati dell’associazione nazionale carabinieri sarà inper la maratona benefica promossa dalla Fondazione Telethon, volta a trovare fondi per ladelle malattie genetiche rare. Domani e dopodomani, dalle 8 alle 20, i volontari saranno presenti con uno stand in corso Matteotti, all’altezza del cortile dell’ex scuola Diaz, per raccogliere offerte. Chiunque vorrà contribuire, potrà farlo acquistando un cuore di cioccolata (fondente, al latte o granella di biscotto) con un’offerta minima di 15 euro. L’associazione portorecanatese, presieduta da Gervasio Pierini, è stata fondata nel 2012 e vanta oltre 80 iscritti. Nel tempo sono tante le iniziative di beneficenza svolte in città, così come i servizi di sicurezza effettuati durante i mercatini settimanali, le manifestazioni pubbliche e per l’uscita di scuola degli alunni delle elementari e medie.