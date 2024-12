Quotidiano.net - Il Governo dimezza l’accise per i birrifici artigianali. Il prezzo della pinta scenderà?

Roma, 20 dicembre 2024 – Dopo molte richieste e pressioni da parte degli addetti ai lavori, è di queste ore la decisione deltanto attesa, quella cioè di ridurre del 50% l’accisa per ia partire dal 2025, così come avvenuto nel 2022 e nel 2023. VALENTYN VOLKOV Lo ha stabilito un emendamento alla manovra di Bilancio, approvato dalla commissioneCamera, che specifica però l’applicazione solo per produzioni fino a 10mila ettolitri. Il taglio dell’aliquota sarà invece del 30% per le produzioni dai 10mila ai 30mila ettolitri, e del 20% per le produzioni da 30mila fino a 60mila ettolitri. Le richieste di AssoBirra In una nota, il Presidente dell’AssoBirra, Alfredo Pratolongo, ha espresso un ringraziamento ai componentiCommissione BilancioCamera, “che hanno approvato l’emendamento per la riduzione delle accise birra nel 2025, focalizzato sui piccoli produttori sotto i 60mila ettolitri, dopo il parere favorevole arrivato qualche settimana fa dalla Commissione Agricoltura che, tuttavia, aveva uno scopo più ampio, ovvero quello di garantire riduzioni delle accise per tutti gli attori del mercato”.