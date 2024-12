Liberoquotidiano.it - "Giustizia è fatta. E va ricordata una cosa". Salvini assolto, Zaia esulta e accusa Open Arms

"Questa sentenza conferma che il Ministro Matteoagì con rigore e senso di responsabilità in una situazione delicata, evidenziando l'infondatezza delle accuse nei suoi confronti". Anche Luca, governatore del Veneto e big della Lega,a caldo per l'assoluzione del vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture nel processoerato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver bloccato lo sbarco di 147 migranti dalla nave della ong spagnola nell'agosto del 2019, quando era ministro degli Interni: il Tribunale di Palermo lo ha"perché il fatto non sussiste". "- sono le parole di-. Ho sempre creduto nelle buone ragioni che hanno guidato l'allora Ministro dell'Internonelle sue decisioni.