Movieplayer.it - Disney spiega perché The Acolyte è stata cancellata e la serie di Star Wars non avrà una stagione 2

Leggi su Movieplayer.it

Il co-presidente diEntertainment ha spietato il motivo per cui èla: Thedopo una sola. Alan Bergman, co-presidente diEntertainment, hatolaThe, nonostante gli episodi si concludessero con un cliffhanger. Il progetto era ambientato nell'universo die aveva come protagonista l'attrice Amandla Stenberg.TheBergman, in una nuova intervista rilasciata a Vulture, ha motivato la decisione di non dare il via libera alla produzione della2 di The: La seguacendo: "Siamo stati felici dei risultati ottenuti, ma non era nella situazione in cui doveva essere considerando i costi di quel titolo, onestamente, per poter proseguire e .