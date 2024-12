Movieplayer.it - Captain America 4, Harrison Ford: "Non è che non dormo la notte pensando a come interpretare Red Hulk"

Il divo di Indiana Jones e Guerre stellari non si è fatto certo intimidire del franchise Marvel e si è approcciato al ruolo di Thunderbolts Ross senza troppe preoccupazioni.: Brave New World vedràsuccedere al compianto William Hurt nei panni di uno dei villain più noti del Marvel Cinematic Universe, Thaddeus E. "Thunderbolt" Ross. Parlando dell'approccio al mondo dei fumetti,ha ammesso di non essere troppo preoccupato dalle difficoltà interpretative del personaggio di Red, evoluzione della figura di Ross. Anzi, pur avendo preso il posto di un "attore meraviglioso"William Hurt, la natura ambiziosa dilo ha fatto sentire adatto al ruolo pur non essendo appassionato del mondo Marvel. Parlando con Empire,ha spiegatosi approcciato alla figura .