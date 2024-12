Vladimir Luxuria non sta con Tony Effe | Si fanno gli interessi delle donne o delle case discografiche?

Leggi su Open.online

«“Mi dici che sono un tipo violento però vieni solo quando ti meno. “ così ha cantatoin un suo brano. Mahmood, Mara Sattei decidono di non partecipare al capodanno a Roma in solidarietà contro il passo indietro del Campidoglio sull’esibizione del trapper romano. Emma e Giorgia parlano di censura. Quindi da ora in poi sdoganiamo qualsiasi linguaggio misogino, omofobo, contro i disabili, sul body shaming. perché chi si oppone a questo linguaggio viene tacciato di censura. Sigli?». Questa l’osservazione di(in cui tagga anche Emma e Giorgia) che sta invece dalla parte del sindaco Roberto Gualtieri che ha deciso di annullare la partecipazione del trapper al concerto di fine anno a Roma. Ma mentre tanti big della musica solidarizzano con l’escluso c’è chi comericorda che gran parte degli artisti lavorano per duemaggiorisul mercato.