Udinese Runjaic cambia Torna Sanchez? La probabile formazione

L’si prepara a sfidare l’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia con unaobbligata dalle numerose assenze, ma senza rinunciare alla sua identità e determinazione. Kosta, tecnico dei friulani, ha confermato in conferenza stampa ha detto di non voler stravolgere troppo la. Ma sarà realmente così?LE SCELTE – L’scenderà in campo contro l’Inter con unapraticamente a specchio, un 3-5-2 ben rodato dal tecnico Kosta. Una scelta soprattutto dettata dalle caratteristiche della rosa e dalle indisponibilità come quelle di Lovric e Lautaro Giannetti che si aggiungono a una lunga lista di assenti. Tra i pali ci sarà il confermato Sava al posto di Okoye, che resta al momento fermo per infortunio. Davanti a lui, il trio difensivo sarà composto da Bijol, al centro della retroguardia, con Kabasele e Touré come braccetti.