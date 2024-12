Secoloditalia.it - Tredici casi simili a Open Arms quando era ministro Lamorgese. Ma il processo è solo per Salvini

Domani venerdì 20 dicembre sarà il giorno della verità per Matteosul caso. Nell’aula bunker di Palermo si deciderà se sarà assolto o condannato nelche lo vede imputato con le accuse di sequestro di persona e abuso d’ufficio. I pm hanno formulato una richiesta pesante: sei anni di reclusione per il vicepremier che all’epoca dei fatti eradell’Interno. Il caso è assurdo. Ed è utile, appunto, elencare tutti gli altriche si sono verificati in passato ma sui quali non si sono prodotti denunce, processi, inchieste. Pertanto, in caso di condanna si aprirebbe un fronte molto complicato.Dopo il casoce ne sono stati almeno altri. Si tratta di un elenco che è stato prodotto dall’avvocato Giulia Bongiorno.lo ha poi pubblicato nel capitolo che è stato aggiunto alla ristampa del suo libro, Controvento, per Piemme editore.