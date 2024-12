Oasport.it - Sci alpino, la mitica Saslong apre i battenti. Paris sogna uno storico bis, Casse ci prova ed Odermatt vuole la prima vittoria

Basta solo il nomeper evocare una delle piste mitiche della Coppa del Mondo di sci. Il Circo Bianco è arrivato in Val Gardena per un doppio appuntamento con la velocità. In programma venerdì un superG, mentre sabato c’è la discesa libera. Un tracciato semplicemente iconico, con i suoi oltre 3 chilometri di lunghezza ed alcuni tratti che hanno fatto la storia dello sci, come le Gobbe del cammello solo per citarne uno.Indimenticabile la discesa dello scorso anno con il ritorno alladi un italiano dopo ventidue anni. Un’impresa realizzata da Dominik, al suo primo successo in carriera sulla, che in passato non era mai stata una pista amica per l’altoatesino. L’attesa è sicuramente tutta per il nativo di Merano, che ha cominciato la stagione a Beaver Creek non proprio come sperava e che ora attende la Val Gardena per dare subito una svolta.