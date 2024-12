Liberoquotidiano.it - "Qual è il mio programma preferito": Corrado Sassu, lo 'schiaffo' della sua fidanzata | Video

Manca sempre meno all'inizioquarta stagione di Casa a Prima Vista, il seguitissimotelevisivo in onda su Real Time. In queste settimane, le star dello show - Gianluca Torre, Ida Di Filippo, Marianna D'Amico,, Blasco Pulieri e Nadia Mayer - stanno già preparando le puntate che i telespettatori potranno godersi da gennaio 2025. Ma, anche per gli agenti immobiliari più famosi di Italia, è tempo di godersi le vacanze natalizia con amici e parenti., per esempio, trascorrerà le festività in compagniasua. Lei si chiama Alessia Tedesco. E, come lui, fa l'agente immobiliare. I due hanno pubblicato untenero ed esilarante su Instagram, dovela presenta ufficialmente ai suoi 100mila follower. Il filmato è impostato come se fosse una classica doppia intervista de Le Iene.