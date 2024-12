Lanotiziagiornale.it - Putin dice di essere pronto alla pace, ma poi lancia nuove minacce all’Ucraina e alla Nato

Dopo quasi tre anni di sanguinosa guerra in Ucraina e ben poche iniziative diplomatiche, qualcosa sembra smuoversi. A lasciar intravedere una possibile exit strategy dal conflitto è stato il presidente della Russia, Vladimir, che, nella sua conferenza stampa di fine anno, ha dichiarato che la sorte del conflitto sta cambiando “drasticamente” e che la Russia “si avvicina al raggiungimento dei suoi obiettivi prioritari”. Queste sono le ragioni per cui lo zar, come già affermato in passato, si è detto “a negoziati, ma abbiamo bisogno che anche gli ucraini siano pronti a trattare e ad accettare compromessi”, aggiungendo che Mosca “non ha precondizioni”.È difficile dire se l’aperturadisia genuina o meno, un’incertezza confermata dalle ulteriori dichiarazioni del leader del Cremlino, che ha specificato che i negoziati potrebbero iniziare “sulla base degli Accordi di Istanbul, tenendo conto, però, della situazione sul campo di battaglia”.