Ilgiorno.it - Monza: 9 patenti ritirate per uso del cellulare alla guida, 6 per cinture non allacciate

Leggi su Ilgiorno.it

Novein poche ore ad automobilisti sorpresimentre utilizzavano il. Altre 6 per mancato nutilizzo della cintura di sicurezza. I monzesi indisciplimati è bene che stiano attenti, perché il Codice della Strada si è appena inasprito e gli agenti della polizia locale si sono già attivati per applicarlo. Con l’entrata in vigore delle modifiche al nuovo codice della strada, la polizia locale diha effettuato diversi controlli in particolare nelle vie più trafficate. La grossa novità sono le sospensioni flash della patente per chiusando ilo senza indossare le cintura di sicurezza o senza legare i bambini al seggiolino. Sanzioni da calcolare anche in base a punti della patente ed eventuale recidività. In particolare gli agenti hanno accertato 9 casi di l’uso improprio del telefonino al volante, principale causa di distrazionee quindi di incidenti stradali.