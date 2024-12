Ilfattoquotidiano.it - Modella di OnlyFans aggredita a Milano: “Mi hanno sbattuto la testa contro un palo, poi mi hanno dato un calcio. Mi hanno rotto bocca e naso”

Ha ilsteccato, un occhio tumefatto, ematomi in diversi punti del viso ed è visibilmente scossa. Si presenta così la content creator di, Manuela Bassani, nel video in cui denuncia la brutale aggressione che afferma di aver subito mentre era in giro per.“Stavo rientrando la sera, tranquillamente, e indue ragazzi per strada – spiega Manuela su Instagram – e mi chiedono di fare una foto assieme, ma io ero struccata e spettinata, quindi ho detto di no”. I due ragazzi, quindi, le avrebbero chiesto: “Ma tu sei quella del Calippo tour, vero? Abbiamo visto il video con Paolina”. Alla risposta negativa della donna, “iniziano ad agiutarsi – continua a raccontare Bassani -. Capendo che si erano alterati, faccio per andarmene e loro iniziano con i peggiori insulti: ‘Sappiamo che sei una bugiarda, una poco di buono, vai a lavorare’.