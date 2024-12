Terzotemponapoli.com - Marchetti sul Mercato Incrociato: Danilo e Raspadori

Nel suo editoriale per TMW, Luca, giornalista esperto didi Sky Sport, ha analizzato gli sviluppi del calcio, mettendo in evidenza un possibile incrocio tra le strade di Napoli e Juventus. Le due squadre, storicamente rivali ma anche in continui scambi di giocatori, si trovano quest’anno con obiettivi disimili, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della difesa.Le Necessità di Napoli e Juventus in Difesasottolinea come entrambe le squadre abbiano una priorità alta nella ricerca di un difensore. Napoli, in particolare, ha messo gli occhi su, il capitano della Juventus, come obiettivo per gennaio. Un nome che potrebbe rappresentare una soluzione immediata per il reparto arretrato degli azzurri, vista la sua esperienza internazionale e la sua versatilità.