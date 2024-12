Gamberorosso.it - Lo chef sloveno amante del foraging che cucina in un castello remoto

All’interno delle mura delmedievale di Tabor sulla collina che domina la città Lasko, si nasconde Pavus, un ristorante dall’atmosfera suggestiva, dove loMarko Pav?nik, uno dei portavoce della nuovaslovena, propone un menu degustazione per nulla scontato dove la natura è protagonista, reinterpretata con eleganza e delicatezza.foto: Rok DezelakCresciuto nei dintorni, già da ragazzo durante gli studi ha un’esperienza di tirocinio al Tabor, senza immaginare che vent’anni dopo avrebbe rilevato assieme alla moglie ilcreandone una destinazione gourmet.Foto: Boris VrabecAppassionato di, ogni suo piatto ha al suo interno almeno un’erba spontanea: il sottobosco per lui è fonte di ispirazione e risorse per la sua. Luppolo, acetosella e le meno note podagria sono alcune tra le erbe selvatiche che raccoglie nei dintorni per creare la sua deliziosa zuppa di erbe selvagge, dal color verde prato brillante, calda e rigenerante.