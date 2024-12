Oasport.it - Golf, Eddie Pepperell in testa all’AfrAsia Bank Mauritius Open. Bene Paratore

Splendida giornata di sole in quel del Mont Choisy Le, percorso che si snoda sull’isola principale dell’arcipelago delle. Dopo le prime 18 buche, viziate solamente da una costante brezza che ha soffiato lungo tutta la giornata, comanda la classifica dell’AfrAsiail britannicocon un ottimo risultato di -6 (66 colpi)., invece, è partito male con un bogey alla 2 ma poi ha saputo prendere il pace giusto sia sui green che dal tee. Secondo posto per il rookie danese Jakob Scov Olesen. L’europeo, appena 25enne, ha consegnato uno score in -5 molto ordinato e pulito con 3 birdie (alla 5 alla 11 e alla 18) e un eagle, al par 5 della 7.In grande spolvero allaanche Renato, uno dei 3 azzurri in gara questa settimana. Il professionista romano ha stampato un bel -4 e si trova dopo il primo round in T3 appaiato ad altri 5 giocatori: i sudafricani Jacques Blaauw, Wilco Nienaber e Jayden Shaper, il norvegese Andreas Halvorsen e il danese Hamish Brown.